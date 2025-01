Bälle in Linz: Heißer Tanz um den Burschenbundball

Die heurige Ballsaison in Linz hat schon im Vorjahr begonnen. Denn das Motto des Balls des Kaufmännischen Vereins, einem Highlight am Linzer Parkett, wurde im Vorjahr von den Ballbesuchern bestimmt. So steht der Ball am 25. Jänner im prachtvollen Kaufmännischen Palais unter dem Motto „Viva Las Vegas – Elvis wird 90“.

Mit Gregor Glanz kommt auch ein bekannter Entertainer und Elvis-Imitator nach Linz, um in der Donaustadt den „King of Rock ’n’ Roll“, Elvis Presley, der vor 90 Jahren, am 8. Jänner 1935, geboren wurde, auferstehen zu lassen. Und er verspricht vollmundig eine „Hommage an Elvis, wie man sie noch nicht erlebt hat“.

Umstritten – und heuer womöglich sogar von einem Bundeskanzler besucht, wenn Herbert Kickl tatsächlich Regierungschef wird – ist der Burschenbundball in Linz. Dieser Traditionsball ist die „Jahresveranstaltung der in Oberösterreich lebenden Mitglieder von nationalen waffenstudentischen Verbindungen, ihrer Angehörigen und Freunde“ , heißt es auf der Website über den Ball am 1. Februar.

Burschenbundball ist stolz auf seine Geschichte

Auch auf die Geschichte des Balles ist man stolz: "Schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Traditionsverbände der in Linz ansässigen Waffenstudenten einen gemeinsamen Faschingsball veranstaltet."