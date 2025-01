Ein gar eigenes Ball-Spektakel: Wo 750 Liter Kernöl fließen

In den Sälen der Stadthalle in Graz, in denen die 74. Auflage des Balls am 28. Februar über die Bühne geht, kann es dagegen wegen der Platzverhältnisse aber schon ein bisschen eng werden: Der steirische Bauernbundball zieht alljährlich rund 16.000 Gäste an, die sich dafür in Tracht werfen oder in das, was sie für Tracht halten. Zu sehen sind Dirndl in allen Farben und Längen ebenso wie Lederhosen und auf trachtig geschneiderte Jeans.

"Stadt und Land kommen sich näher"

Aber das gehört zu dem Ball dazu. "Bei uns sind alle Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen vertreten", betonte Bauernbunddirektor Tonner am Dienstag bei der Programmpräsentation. "Unser Ball trägt viel dazu bei, dass sich Stadt und Land näher kommen."