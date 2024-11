Welche Farben man am Kaffeesiederball 2025 tragen sollte

Man kann nie früh genug die Ballsaison planen, schließlich wird bald wieder in ganz Österreich gewalzt. So auch am 21. Februar beim 66. Kafeesiederball in der Wiener Hofburg - diesmal ganz im Zeichen von Johann Strauss Sohn.

Das prägnante Erscheinungsbild von Johann Strauss Sohn wurde für das Ballplakat des Wiener Kaffeesiederballs 2025 humorvoll und floral interpretiert. Schauspieler Stefan Pauser ist dafür in Strauss' Rolle geschlüpft.