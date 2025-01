Diese Stargäste erwarten uns in der Ballsaison in Wien

Die Ball-Begeisterung in Österreich ist auch heuer wieder ungebrochen. Das merkt man vor allem daran, dass viele Bälle bereits restlos ausverkauft sind. So richtig los geht es mit dem bunten Balltreiben kommenden Freitag. Denn da wird in der Wiener Hofburg beim traditionellen Steirerball getanzt. Spezieller Stargast ist übrigens die deutsche Disco-Band Boney M., die um Mitternacht mit Hits wie "Rivers of Babylon" und "Daddy Cool" einheizen wird. (Karten sind übrigens noch erhältlich).

© EPA/WOJTEK JARGILO Die Band Boney M. tritt beim Steirerball am Freitag auf

Mit einem weiteren musikalischen Stargast wartet der Ball der Wiener Wirtschaft am 24. Jänner in der Hofburg auf. Denn dort wird der italienische Schmusesänger Eros Ramazzotti erwartet und Songs wie "Un emozione per sempre" zum Besten geben. Flanierkarten sind hier noch erhältlich, Plätze an Tischen allerdings nur noch ganz vereinzelt.

© EPA/ETTORE FERRARI Eros Ramazzotti tritt beim Ball der Wiener Wirtschaft auf

Anders sieht das beim wohl süßesten Ball Wiens aus, dem Zuckerbäckerball, der heuer am 16. Jänner stattfindet. Denn wie Ballmutti Birgit Sarata verraten hat, waren die Tickets bereits innerhalb von drei Tagen vergriffen. Auch hier gibt’s in Form von Musicaldarstellerin Maya Hakvoort einen Stargast – und sie wird Musikalisches wie "All that Jazz" aus dem Musical Chicago bringen, sowie einen Song ihres großen Idols, Barbra Streisand.

© Kurier/KURIER/Andreas Lepsi / Lepsifoto / Wien Birgit Sarata, Clemens Unterreiner und Maya Hakvoort

Für den zünftigen Jägerball (27. Jänner) können Ticketanfragen an das Ballbüro gerichtet werden, für den eleganten Philharmonikerball (23. Jänner) startet der Kartenverkauf am 13. Jänner im Kartenbüro, telefonisch und online. Der Höhepunkt der Ballsaison findet dann wohl am 27. Februar mit dem Wiener Opernball in der Staatsoper statt, wo heuer wohl auch einiges ganz anders sein wird. Denn erstmals seit Jahrzehnten wird Baumeister Richard Lugner (gest. 2024) nicht für Gedränge auf der Feststiege sorgen, wenn er sich unter großem Medienrummel den Weg mit seinem Stargast zur Loge bahnt.

Wie seine Nachfahren mit der Tradition umgehen wollen, ist derzeit noch unklar. Wer sich sonst heuer auf dem Wiener Opernball tummeln wird, das wird sich wohl in den nächsten Wochen weisen. Karten gibt es dafür natürlich schon lange keine mehr. Für diese (teils außergewöhnlichen) Bälle kann man sich aber noch Tickets kaufen. 11. Jänner: Tiroler Ball im Wiener Rathaus 18. Jänner: Ball der Pharmazie in der Wiener Hofburg 15. Februar: Hip Hop Ball im Palais Niederösterreich 22. Februar: Chinesischer Neujahrsball in den Sofiensälen 1. März: Juristenball in der Wiener Hofburg