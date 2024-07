Elvis Presley lebt: Linz wird zu Las Vegas - zumindest für einen Tag

Es war das erste Mal, dass sich das Ballkomitee des Vereins Kaufmännisches Palais Linz über eine öffentliche Wahl des Ballmottos für einen der wichtigsten Bälle in der oö. Landeshauptstadt gewagt hat. Jetzt ist fix, wer sich durchgesetzt hat.

In die Endauswahl für das Motto des Balls, der am 25. Jänner 2025 in Linz stattfindet, sind "Der große Gatsby", "One Night in Bangkok" und "Viva Las Vegas - Elvis wird 90" gekommen.