Nazi-Tattoos: Polizei ging aus Angst vor Pöbeleien nicht ins Braunauer Bad

Schulungsbedarf bei Badmitarbeitern

Und auch auf der Ebene der Stadtgemeinde Braunau wurde Verbesserungsbedarf geortet. Denn wie aus der Anfragebeantwortung hervorgeht, habe sich die Polizei mit dem Bademeister darauf verständigt, dass dieser die Polizei informiere, falls der gesuchte Mann neuerlich auftaucht.

Dieser sei dann zwar wahrgenommen worden, allerdings sei keine Verständigung erfolgt - weil der Bademeister laut einer späteren Aussage "kein verbotenes Tattoo wahrgenommen" habe.

Der mittlerweile Verurteilte wurde übrigens auch eine Woche später erneut vom Bademeister angetroffen und auch auf die Tattoos angesprochen, allerdings wurde die Polizei wieder nicht informiert.

Deshalb werde in Absprache mit der Stadtgemeinde Braunau am Inn eine Schulung und Sensibilisierung des Badpersonals im Hinblick auf rechtsextremistische Symbole initiiert, heißt es in der Anfragebeantwortung.