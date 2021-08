Bad Ischl: Ex-Roter will mit ÖVP Wahl in Kaiserstadt gewinnen

Aber dies ist leichter gesagt, als getan, stehen doch am 26. September Bürgermeister- und Gemeinderatswahl an. Bei dieser entscheidet sich, ob die SPÖ auch 2024 das Zepter der Kaiserstadt in den Händen halten wird. Die Konkurrenz gestaltet sich heuer auf alle Fälle anders, als noch vor sechs Jahren.

Stolze 46,52 Prozent holte sich damals die SPÖ – mit Zugpferd Hannes Heide (siehe Grafik). Die FPÖ gewann vier Mandate dazu, die ÖVP verlor hingegen drei und wurde knapp drittstärkste Kraft. Die Grünen blieben gleich.