Autolenker tauchte nach Unfall mit Bierflasche unter

Die wenig später eingetroffenen Einsatzkräfte organisierten sofort eine Suchaktion in dem angrenzenden Waldstück und in einem nahen Geröllfeld. Auch ein Polizeihund und später weitere acht Suchhunde der Rettungshundestaffel aus Spital am Pyhrn wurden eingesetzt. Sie konnten laut Feuerwehrangaben eine Fährte aufnehmen, der Gesuchte blieb aber dennoch weiter verschollen.

Es kam auch ein Scheinwerfer der Feuerwehr zum Einsatz, die auch mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach dem verschwundenen Autolenker suchte. Insgesamt dürften über 50 Helfer an der Suchaktion beteiligt gewesen sein. Gegen 1 Uhr wurde die Suche im Bereich der Talstation der Wurzeralm ergebnislos abgebrochen.