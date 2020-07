Autofreier Linzer Hauptplatz: Kleine Party zum Abschluss

Ein paar Bierbänke, zwei Hüpfburgen, Menschen, die sich gegenseitig mit Wasserpistolen bespritzten, eine dreiköpfige Band, die Jazz und Reggae-Töne von sich gab – und davor ein Plakat mit der Aufschrift: „Hauptplatz Linz autofrei“. So „feierte“ die Bewegung „Autofreitag“ den Abschluss ihres selbst ernannten Probebetriebs für einen autofreien Hauptplatz.

Am Montag begannen sie diesen mit einer Blockade der Zufahrt der Theatergasse. Etwa 15 Personen nahmen daran teil. Am Freitag kamen dann ein paar mehr: Etwa 20 Personen fanden sich um 15 Uhr direkt am Hauptplatz ein.