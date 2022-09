Autofahrer übersah in OÖ Rotlicht und krachte in Lokalbahn

Ein Autofahrer ist am Montag beim Zusammenstoß mit einer Lokalbahn in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen worden. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag mitteilte, dürfte der 31-Jährige gegen 10.10 Uhr das Rotlicht an einer geregelten Eisenbahnkreuzung übersehen haben. Durch den heftigen Aufprall sei die Lokalbahn mit einer Achse entgleist, das Auto sei zur Seite geschleudert worden.

Lenker wurde erstversorgt

Der Autolenker wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert. Der 41-jährige Triebwagenlenker und sechs weitere Fahrgäste blieben unverletzt. Am Triebwagen entstand erheblicher Sachschaden, am Pkw Totalschaden. Die Unfallstelle war etwa zwei Stunden gesperrt.