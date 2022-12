Auto krachte in Oberösterreich frontal in Lkw: 60-Jähriger tot

Ein 60-Jähriger ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Pyhrnpass Straße (B138) bei St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf) gestorben. Der Kroate geriet um 17.40 Uhr mit seinem Pkw aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Lkw eines 41-jährigen Tschechen, berichtete die oberösterreichische Polizei am Mittwoch.

Mann war sofort tot

Der 60-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und dürfte sofort tot gewesen sein. Die Feuerwehr konnte ihn erst nach rund einer halben Stunde aus seinem Auto bergen.

Die Pyhrnpass Straße war bis kurz nach 21.00 Uhr in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Da auch die parallel verlaufende Pyhrnautobahn (A9) wegen Wartungsarbeiten zwischen St. Pankraz und Windischgarsten gesperrt war, baute sich rasch ein Kilometer langer Stau auf.