Tag des Flughafens: In Kärnten nimmt eine Endlosgeschichte ihre Fortsetzung

10 Uhr und 11 Uhr in Klagenfurt. Es sind zwei Termine, bei denen sich heute Vormittag in Kärnten alles wieder einmal um ihn dreht: Den Flughafen Klagenfurt. Oder vielmehr um seine Zukunft.

Zunächst wird Lilihill seine neue Fluglinie Liliair präsentieren. Das Unternehmen von Franz Peter Orasch hält seit dem Jahr 2018 und der damals stattgefundenen Privatisierung, die Mehrheit am Flughafen Klagenfurt. Die neue Fluglinie soll vom kleinsten Verkehrsflughafen Österreichs aus große Hubs wie Frankfurt und Mailand anfliegen. Buchbar sollen die Flüge ab dem Sommer sein. Und auch ein erster Flieger steht bereits am Flughafen Klagenfurt. Noch in den Farben der Lufthansa, wie jene der neuen Fluglinie ausschauen, wird sich um 10 Uhr zeigen.

Letzte Regierungssitzung in diesem Jahr

Um 11 Uhr tritt dann zum letzten Mal in diesem Jahr die Kärntner Landesregierung zusammen. Und auch hier steht der Flughafen auf dem Tagesplan. Genauer gesagt eine mögliche Ziehung der Call Option, also des Rückkaufs des Flughafens. Wie bereits zuvor heißt das Match hier: ÖVP, genauer gesagt Beteiligungsreferent Martin Gruber, gegen die SPÖ und Landeshauptmann Peter Kaiser.

Gruber hatte erneut den Antrag auf das Ziehen der Call Option für die letzte Sitzung 2022 eingebracht, da der Flughafen auch heuer offenbar die Mindestpassagierzahl von 100.000 Fluggästen nicht erreichen wird. Zur Erinnerung: Das Land Kärnten kann den Flughafen nur dann zurückkaufen, wenn genau diese Zahl unterschritten wird. Dies wurde 2018 vertraglich fixiert. Die Diskussion um die Mindestpassagierzahl hatte sich nach den Corona-Jahren immer weiter zugespitzt und zuletzt für heftigen Knatsch in der Kärntner Koalition gesorgt.

Mehr Passagiere?

Die SPÖ hatte den Schritt eines Ruckkaufs aber immer wieder - zuletzt konkret im Mai - abgewehrt. Und wird dies wohl auch in der heutigen Regierungssitzung, mit Verweis auf die neue Fluglinie und somit der Chance mehr Passagiere, tun.

Doch dem nicht genug. Morgen findet dann die Generalversammlung der Flughafengesellschaft (KFBG) statt. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wird dabei der Jahresabschluss dieser Thema sein. Zuletzt hatte ein Bericht der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young, den Fortbestand der (KFBG) als gefährdet eingestuft. Außerdem soll ein altes Streitthema wieder neu aufgewärmt werden. Mehrheitseigentümer Orasch will laut Kleiner Zeitung den umstrittenen Baurechtsvertrag für 37 Hektar beschließen lassen.

Neue Unterlagen, alte Klausel

Brisant: In den Unterlagen finden sich aber wieder jene Klauseln, welche Martin Gruber bereits im Herbst als "inakzeptabel" zurückgewiesen hatte. Laut dieser könnte Lilihill damit die Mehrheit der Projekte abändern. Sollten Grundstücke doch verkauft werden, hätte Lilihill immer das Vorkaufsrecht – ein Vorkaufsrecht, das von Lilihill außerdem weiterverkauft werden könnte. Vor Ablauf von 99 Jahren könnte der Vertrag mit Lilihill nicht aufgelöst werden.

Somit ist ein Weihnachtsfriede rund um den Flughafen Klagenfurt wohl in weite Ferne gerückt.