Burgenland will Jagd mit neuem Landeskoordinator modernisieren

Mit der neuen Struktur soll vor allem auf die Sicherstellung der Biodiversität und des biologischen Gleichgewichts Wert gelegt werden. „Es braucht ein neues Verständnis von Jagd“, betonte der neue Landeskoordinator Weiss. „Erfolgreiche Jagd misst sich nicht an Abschusszahlen, sondern am ökologischen Gleichgewicht.“

Geplant sind Informations-, Aus- und Weiterbildungsangebote für Schulen und Naturinteressierte. Das Angebot an regionalen Lebensmitteln soll ausgebaut werden, ebenso das Serviceangebot für Jäger. Durch eine Vernetzung mit anderen Naturraumnutzern und -bewirtschaftern sowie durch Kommunikation an die Öffentlichkeit will Weiss die Akzeptanz der Jägerschaft in der Gesellschaft sicherstellen, wobei auch die Klimakrise hineinspiele.