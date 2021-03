Jagdverband will um Fortbestand kämpfen

Der burgenländische Jagdverband macht weiter gegen das kürzlich beschlossene neue Jagdgesetz mobil. Dieses sieht die Abschaffung des Verbands per 31. Dezember 2022 vor, weshalb er als Verein weitergeführt werden soll, kündigte Landesjägermeister Roman Leitner bei einer Pressekonferenz am Dienstag an. In Vorbereitung sei außerdem eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof.

Leitner zeigte sich über die Vorgangsweise der Landesregierung zum Beschluss des umstrittenen Jagdgesetzes verärgert und sprach insgesamt von einem "diktatorischen Vorgehen". Die vom Verein gegen Tierfabriken initiierte Volksabstimmung hätte trotz des schlussendlich präsentierten Verbots der Gatterjagd durchgeführt werden sollen, denn die Forderungen seien nur teilweise erfüllt worden: "Es war nicht rechtens, die Volksabstimmung abzublasen." So hätte auch der Verband noch eine Schonfrist bekommen, da das gesamte Gesetz nicht in Kraft treten hätte können.