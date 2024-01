Asylunterkunft in Steyregg: Belegung auf 60 Personen reduziert

SPÖ-Bürgermeister Gerhard Hintringer ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Wir konnten uns darauf verständigen, künftig im engen Austausch zu bleiben. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und bin froh, dass der Belagsstand so schnell um 50 Prozent reduziert werden konnte." Darüber hinaus sei vereinbart, dass der Betreuungsschlüssel in der Einrichtung erhöht wird.

Er könne gut damit leben, sagte Hintringer nach dem Gipfel zum KURIER, man werde die Situation im Auge behalten. Eine Schließung der Unterkunft ist damit für Hintringer derzeit auch vom Tisch: "Das lassen die Zahlen derzeit nicht zu, und wir wollen die Leute ja auch nicht auf die Straße setzen."

Feuerwehr für alle Steyregger

Aus Sicht des Bürgermeisters sei bei dem Gipfel auch geklärt worden, warum es bei den Schilderungen der Feuerwehr und der Polizei zu den Einsätzen zu derart unterschiedlichen Wahrnehmungen gekommen sei. Hintringer: "Als die Polizei mit Blaulicht gekommen ist, waren die Asylwerber sofort weg."

➤ Mehr lesen: Entlastende Aussage "unterschlagen": Polizist landet auf der Anklagebank

Die Feuerwehr, die wie die Polizei und der Bezirkshauptmann von Urfahr-Umgebung an dem Gipfel teilgenommen hatte, habe jedenfalls versichert, dass es keine wie immer gearteten Vorbehalte gegenüber dem Asylheim gebe, betont Hintringer: "Unsere Feuerwehr ist für alle in Steyregg 365 Tage pro Jahr und 24 Stunden am Tag da, und da gehören die Bewohner des ehemaligen Co-Hotels auch dazu."

Appell an die Bundesländer

BBU Geschäftsführer Andreas Achrainer meinte abschließend: "Ich danke dem Bürgermeister für die Einladung und allen Beteiligten für das konstruktive Gespräch. Mein Appell richtet sich aber auch an die Bundesländer. Alle sollen mitwirken, dass die Grundversorgungssvereinbarung gemeinsam gelebt wird, dass also auch mehr Kapazitäten geschaffen werden für die Jugendlichen, die zum Verfahren bereits zugelassen sind“.

➤ Mehr lesen: Ex-SPD-Chef Gabriel: Unterhaltsamer Erklärer der Weltpolitik

Detail am Rande: In der Nacht vor dem Gipfel ist es wieder zu einem Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft gekommen. Einige Burschen sollen aneinander geraten sein. Dabei wurde ein Stuhl beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Verdächtigen gibt es allerdings keinen. Bürgermeister Hintringer ist sicher: "Das war nur eine Streiterei unter Kindern."