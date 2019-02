Aktenskandal: EDV-Chef soll Antworten liefern

Personalmangel und ein an allen Ecken und Enden nicht praktikables EDV-System sollen neben Managementfehlern die Ursache für den Linzer Aktenskandal sein. Neue Spannung in der Affäre kommt auf, weil im Kontrollausschuss des Linzer Gemeinderats am Montag der Geschäftsführer der städtischen IT-Gesellschaft (IKT Linz) befragt wird. Dabei soll geklärt werden, ob die EDV-Schwachstellen den politisch Verantwortlichen, insbesondere SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger, bekannt waren.

Vom KURIER vor eineinhalb Jahren aufgedeckt, gebe es zu der Affäre mit mindestens 2800 verjährten Strafakten aus der Abteilung für Abgaben und Steuern noch immer einen Berg von offenen Fragen und zu wenig Transparenz. Das behaupten die Mitglieder der „Aufdecker-Allianz“, hinter der ÖVP, Grüne und Neos stehen. Sie orten „ungeahnte Dimensionen“ und ein „völliges Versagen des Krisenmanagement in der Stadtführung“.