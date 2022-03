Aggressive Bürger: Stadt Linz wird Rathäuser besser sichern

Die Stadt Linz erhöht die Sicherheitsvorkehrungen in ihren beiden Rathäusern. Das Klima sei aggressiver geworden, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Montag, wie einige Vorfälle in den vergangenen Monaten vor Augen führten.

Im Neuen Rathaus, wo sich die meisten Magistratsdienststellen befinden, soll es daher statt der bisher 17 Eingänge für Besucher ein System mit einer zentralen Schleuse geben. Im Alten Rathaus muss man sich künftig anmelden.