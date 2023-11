Weil Hausärzte in Wels fehlen: Spital wird zum" praktischen Arzt"

Mit dieser gemeinschaftlichen Initiative könne die hausärztliche Versorgung in Wels-Stadt sichergestellt und die allgemeinmedizinische Versorgung für Welserinnen und Welser verbessert werden, versichert das Land Oberösterreich in einer Aussendung am Freitag.

Die Allgemeinmedizinische Versorgungseinheit bietet kurative allgemeinmedizinische Leistungen an und wendet sich an Versicherte, die in der Stadt Wels derzeit keinen Hausarzt oder keine Hausärztin haben.