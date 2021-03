Acht Kühe in Oberösterreich durch Stromschlag verendet

Acht Kühe sind am Dienstag in Maria Schmolln (Bezirk Braunau) nach einem Stromschlag verendet. Nach einer geplanten Stromabschaltung am Vormittag ging um 13 Uhr die Zufuhr wieder an. Dabei kam es zu einer erhöhten Spannung und die Platine einer Milchkühlanlage schmolz, sodass der Stromüberschuss über die Erdung in die Aufstallung gelangt sein dürfte, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Die Kühe waren in der Stallung zum Teil in Eisenketten gelegt. Sie erlitten einen Stromschlag und dürften sofort tot gewesen sein. Der Landwirt entdeckte sie um 14 Uhr im Kuhstall.