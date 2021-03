Terrorverdächtiger aus Indien in Linz festgenommen

Am Montagvormittag wurde ein 28-jähriger indischer Staatsbürger in Linz festgenommen. Der Grund: Er soll Drahtzieher eines Terrorakts in Indien im September 2019 gewesen sein. Zwei Menschen starben bei dem damals verübten Bombenanschlag, einer wurde schwerverletzt.

Aufgrund eines internationalen Haftbefehles aus Indien und einer Interpolfahndung wurden vom Landeskriminalamt OÖ Ermittlungen aufgenommen. Am Montag gegen 10.25 Uhr konnte der Verdächtige dann in Linz lokalisiert und anschließend festgenommen werden.

Er wurde in die Justizanstalt Linz überstellt.