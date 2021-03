Meisterin fruchtiger Genüsse

Als „Meisterin des Jahres“ wurde Christa Reitinger von der Landwirtschaftskammer anlässlich absolvierter Meisterprüfung in Ländlichem Betriebs- und Haushaltsmanagement geehrt. Darüber hinaus hat die 29-jährige Innviertlerin jedoch schon allerhand gemeistert. „Es ist sehr arbeitsintensiv, hart verdientes Geld. Aber man kann sich kreativ austoben.“ So beschreibt Reitinger ihren Job. Sie betreibt in Zell an der Pram (Bez. Schärding) eine auf Obstverarbeitung spezialisierte Landwirtschaft.

Zwölf Sorten

Zurzeit gibt es zwölf Sorten: Äpfel, Birnen, Zwetschken, Marillen, Nektarinen, allerlei Beeren, aber auch Exotisches – alles im Glas. Dank spezieller Haltbarmachung schmecken die Früchte wie frisch gepflückt. Der Firmenname „das Fruchterlebnis“ gibt kein leeres Versprechen ab. Gefriertrocknung lautet das Geheimnis: Den Früchten wird Wasser entzogen, Optik und Konsistenz bleiben erhalten. „Und sie schmecken sogar intensiver“, sagt Reitinger.

Plötzliche Übernahme

Manchmal schlägt das Leben einen dramatischen Haken. Christas Vater starb früh, mit einem Schlag war ihre Lebensplanung über den Haufen geworfen. Sie gab ihr Studium (Ernährungswissenschaft) auf, kehrte von Wien nach Hause zurück und stürzte sich in das Abenteuer. Sie war damals 20, hatte hin und wieder im Betrieb mitarbeitet, verfügte aber über wenig Wissen und Erfahrung. Doch sie brachte jede Menge Ehrgeiz ein.

Biozertifiziertes Obst

Mittlerweile beschäftigt sie stundenweise sechs Mitarbeiter, zu Spitzenzeiten packt die Familie mit an. Das biozertifizierte Obst stammt vom eigenen Hof. Produziert werden auch Edelbrände, Bio-Säfte und Früchte in Honig, im Winter gibt es Fruchtschokolade. Verkauft wird über Handelspartner in ganz Oberösterreich, im Online-Shop und ab Hof. In Corona-Zeiten habe die Nachfrage nach regionalen Produkten merklich zugenommen.