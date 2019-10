Abschiebungs-Kosten nicht eingetrieben: Jurist suspendiert

Ein Jurist der oberösterreichischen Exekutive soll bei rund 450 Akten die Kosten für Abschiebungen nicht eingetrieben haben. Der Schaden wird mit etwa 800.000 Euro beziffert. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Krone". Der Mann wurde vorläufig suspendiert. Das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung (BAK) ermittelt.

Nach einer Abschiebung werden Betroffenen Kosten der Rückführung in Rechnung gestellt. Das Inkasso dafür wurde 2018 an das Strafamt der Polizei übertragen. Anstatt die entsprechenden Akten dorthin zu übermitteln soll sie der mittlerweile vorläufig suspendierte Jurist aber archiviert haben. Er habe sich nach Auffliegen der Causa damit gerechtfertigt, dass die Einzahlungsmoral ohnehin gering sei und man 30 Jahre Zeit habe, Forderungen einzutreiben, hieß es in dem Artikel.