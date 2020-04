Ab Anfang Mai werden wieder Parkgebühren kassiert

Diese Woche öffneten die ersten Geschäfte. Es geht nun Schritt für Schritt in Richtung Normalität und immer mehr Gewerbetreibende oder Dienstleister dürfen ebenfalls aufsperren. „Dadurch erhöht sich natürlich auch die Nachfrage beim Parken. Damit die Parkplatzsuche erleichtert wird, werden voraussichtlich ab Anfang Mai die Gebührenpflicht und das Zeitlimit der Kurzparkzonen wieder aktiviert“, erklärt Vizebürgermeister Markus Hein ( FPÖ). „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an Parkplätzen deutlich zugenommen hat. Wer in der Stadt etwas erledigen muss, soll auch leicht einen freien Parkplatz vorfinden und das funktioniert eben am besten mit einer aktiven Parkraumbewirtschaftung.“

Vielleicht wird auch schon früher kassiert

Der für Parkraumbewirtschaftung zuständige freiheitliche Stadtrat Michael Raml erklärt, dass die Kontrollen der Kurzparkzonen damit wieder durchgeführt werden. "Wir werden aber in der Woche davor auch entsprechend darauf hinweisen, damit niemand von der Wiedereinführung überrascht wird." Sollte es sich als notwendig herausstellen, kann die Wiedereinführung der Parkgebühren und Zeitlimits gegebenenfalls auch schon früher erfolgen.