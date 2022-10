39-Jähriger verunglückte am Weg zur Arbeit

Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen ist Montagfrüh auf dem Weg in die Arbeit auf der Wesenstraße (L1176) in Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) verunglückt.

Der Mann kam um 5.45 Uhr in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und von der Straße ab, prallte dann gegen einen Betonmasten. Der Notarzt stellte den Tod bei dem eingeklemmten Lenker fest, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.