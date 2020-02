37-Jähriger nach Bergtour am Traunstein vermisst

Ein 37-jähriger Bergsteiger wird seit Sonntagvormittag am Traunstein (Bezirk Gmunden) vermisst. Der Oberösterreicher schickte gegen 10.15 Uhr noch eine SMS an seine Frau, als er den Gipfel des Berges erklommen hatte, danach meldete er sich jedoch nicht mehr, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Die Frau des Bergsteigers aus dem Bezirk Vöcklabruck alarmierte daraufhin die Polizei. Sein Auto wurde schließlich am Parkplatz Traunsteinstraße gefunden, der 37-Jährige jedoch nicht. Seit Sonntagnachmittag wird deshalb nach ihm per Polizeihubschrauber in der Luft gesucht.