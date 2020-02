Räuber setzte Buben Klappmesser an den Bauch

Mit einem Messer bedroht und ausgeraubt wurde ein Zwölfjähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Wels-Land am Samstagvormittag in Westbahn. Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Tat kurz vor 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg.

Täter hatte Klappmesser

Ein bisher unbekannter Täter setzte dem Buben demnach ein Klappmesser an den Bauch und verlangte sämtliche Wertgegenstände. Der Bub händigte sein Handy und seine Smartwatch aus. Der Täter verschwand damit unerkannt.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektion Vöcklabruck bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 059133 4160. Der Unbekannte ist laut Beschreibung der Polizei zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, von schmaler Statur und circa 20 Jahre alt. Er hatte schwarze nach hinten gegelte Haare, leichte Pickel im Gesicht und sprach mit ausländischem Akzent. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit diversen Nähten, graue Jeans sowie schwarze Schuhe.