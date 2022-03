32-Jähriger in Vöcklabruck mit Wingsuit abgestürzt

Wie gefährlich Extremsport sein kann, zeigte sich am Sonntag in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck). Ein 32-jähriger Basejumper stürzte sich mit einem sogenannten Wingsuit-Anzug von der Drachenwand. Als er kurz vor der Wiese schließlich den Fallschirm öffnen wollte, hatten sich jedoch die Leinen verheddert. Der Pilot konnte den Schirm damit nicht mehr steuern und sank mit hoher Geschwindigkeit zu Boden.

Über eine Forststraße war der 32-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land zuvor in Fuschl zum "Exit-Point" für Basejumper auf die Drachwand gestiegen. Geplant war einen Sprung mit einem Wingsuit-Anzug durchzuführen und auf einer Wiese in der Nähe des Drachenwandparkplatzes in St. Lorenz zu landen.

Der Absprung

Gegen 17.45 Uhr konnte ihn sein 34-jähriger Freund, der am Parkplatz auf ihn wartete, beim Absprung beobachten. Über der Wiese des geplanten Landeplatzes kam es dann jedoch beim Öffnen des Schirms zu den Problemen. Der 32-Jährige schlug unweit seines Freundes am Boden auf. Dieser leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Der 32-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Salzburg gebracht.