22-Jährige in Steyr sexuell belästigt: Polizei fahndet nach Mann

Eine 22-jährige Frau ist am Freitagabend in Steyr von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Die Frau war vom Stadtplatz über die Mayrstiege zur Berggasse unterwegs, als der Mann sehr nahe hinter ihr ging. In der Berggasse griff ihr der Unbekannte von hinten zwischen die Beine. Die 22-Jährige drehte sich um und schrie den Mann an, woraufhin er davonlief, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Der Mann war zwischen 170 und 175 cm groß, hat eine normale Statur und kurze Haare. Bekleidet war der Gesuchte mit einer beigen Hose und eine schwarze Steppjacke mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Steyr Stadtplatz unter 059133/4146 entgegen.