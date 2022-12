21-Jähriger wurde in eigener Wohnung ausgeraubt

Zwei unbekannte Täter haben einen 21-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) ausgeraubt. Die maskierten und bewaffneten Täter stiegen über ein Fenster im Erdgeschoß ins Haus ein und klopften an der Wohnungstür. Sie konnten mit Bargeld, einem Handy und einer Playstation inklusive Controller flüchten. Der im Schlafzimmer eingesperrte 21-Jährige machte mit einer selbst gebastelten Vorrichtung am Fenster seiner Nachbarn auf sich aufmerksam.

Der Überfall ereignete sich um 21.30 Uhr, der 21-Jährige war alleine in der Wohnung und öffnete die Tür. Die zwei mit Sturmhauben maskierten und mit Teleskopschlagstöcken bewaffneten Täter drängten das Opfer daraufhin zurück in die Wohnung und deuteten ihm still zu sein. Einer der beiden Männer forderte in oberösterreichischen Dialekt Bargeld und das Opfer übergab ihnen seine Geldbörse.

Hinweise erbeten

Die Täter fuchtelten daraufhin weiter mit den Teleskopschlagstöcken umher und einer forderte mit Nachdruck mehr Bargeld. Deshalb ging der 21-Jährige ins Schlafzimmer und übergab dem Täter Bargeldbestände. Die Täter nötigten auch die Herausgabe des Handys und raubten weiters noch eine Playstation inklusive Controller. Schließlich sperrten sie das Opfer im Schlafzimmer ein und flüchteten aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige, der unverletzt blieb, bastelte mit Verlängerungskabeln eine Vorrichtung und konnte so am Fenster seiner Nachbarn im Erdgeschoß klopfen und auf sich aufmerksam machen. Eine eingeleitete Intensivfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Täter sind laut Beschreibung durch das Opfer rund 20 bis 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Einer sprach örtlichen Dialekt, war dunkel bekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube mit Mund- und Sehschlitz. Der zweite sprach kein Wort und trug eine rötliche Sturmhaube mit Mund- und Sehschlitz. Die Polizei bittet um Hinweise an den Dauerdienst des Landeskriminalamtes OÖ unter der Telefonnummer 059133-40-3333.