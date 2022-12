20-Jährige Alkolenkerin flüchtete nach Unfall

Eine 20-jährige Alkolenkerin ist in der Nacht auf Sonntag in Kirchberg-Thening (Bezirk Linz-Land) nach einem Unfall mit ihrem stark beschädigten Wagen ohne rechtem Vorderrad geflüchtet. Die Frau mit 1,34 Promille Alkohol im Blut stellte das Auto in einer Wohnsiedlung ab und flüchtete anschließend zu Fuß. Beamte schnappten die Alkolenkerin unweit des abgestellten Fahrzeuges. Der Führerschein wurde ihr laut Polizei an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der Verkehrsunfall passierte in Kirchberg-Thening auf der B133 in Fahrtrichtung Hörsching. Auf Höhe der Kreuzung der B133 mit der L1384 kam die Alkolenkerin in einer starken Linkskurve mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitschiene, einer Straßenlaterne sowie mehreren Verkehrszeichen. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg-Thening reinigte die Unfallstelle und entfernte die beschädigte Straßenlaterne. Die 20-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.