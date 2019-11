Zweiter Bawag-Prozess ohne den Ex-Bankchef Zwettler

Weil der Angeklagte, Christian Büttner, mittlerweile mit einer Wiener Staatsanwältin verheiratet ist, hatte das Landesgericht für Strafsachen in Wien Befangeneinheit angezeigt. Das ist der Grund, wieso vier schillernden Figuren des früheren Bawag-Prozesses vierzehn Jahre nach einem umstrittenen 350 Millionen Euro Blitzkredit in Wiener Neustadt der Prozess gemacht wird – quasi auf neutralem Boden. Am Landesgericht hat am Dienstag der Prozess wegen Beitrags zum schweren Betrug und Untreue gegen Ex-Bawag-Chef Johann Zwettler, die beiden früheren Vorstandsmitglieder Peter Nakowitz und Christian Büttner sowie einen Ex-Manager der Bank begonnen.

In der Causa geht es um den 350 Millionen-Euro-Kredit, der im Oktober 2005 von der damaligen Gewerkschaftsbank an das US-Unternehmen Refco vergeben wurde. Nur einen Tag später meldete Refco Konkurs an, das Vermögen sah die Bawag aber nie wieder.