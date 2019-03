Causa Bawag: Neue Anklage rund um 350 Millionen Euro schweren Kredit

„Ich hoffe, dass sie uns die Anklage nächste Woche zugestellt wird", sagt Zwettlers renommierter Strafverteidiger Mario Schmieder auf Anfrage zum KURIER. Zwettler bestreitet alle Vorwürfe. Aufgrund einer Erkrankung dürfte der 77-jährige Ex-Banker aber weiterhin weder vernehmungsfähig noch verhandlungsunfähig sein. Indes fühlen sich einzelne Verdächtige eigentlich "als Opfer" von Bennett und seiner Brokerfirma Refco.

Eine Milliarde Euo Schaden

Doch für die damalige Gewerkschaftsbank Bawag war der Totalausfall des 350 Millionen Euro schweren Kredits noch nicht der einzige Schaden aus der Refco-Affäre. Dem Vernehmen nach musste die Bank rund 683 Millionen US Dollar an die Refco-Gläubiger und in einen Opferfonds zahlen. Zugleich verzichtete die krisengeschüttelte Bank auf die Kreditrückforderung, die damals mit 454 Millionen Dollar beziffert wurde. Später kamen weitere Zahlungen dazu. Insgesamt musste die Gewerkschaftsbank eine Milliarde Euro für den Vergleich, sprich die Einigung mit den Refco-Gläubigern und -Investoren hinblättern. Am 30. Juni 2006 wurde diese Einigung von einem New Yorker Gericht abgesegnet.