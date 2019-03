Zweite Beerdigung nach möglichem Foltermord

Der ermordete 21-jährige Informatik-Student ist in Bosnien-Herzegowina das tragische Symbol für den Widerstand gegen Korruption in den höchsten Staatskreisen. Die Leiche des jungen Mannes war im März 2018 in einem Fluss entdeckt worden. Während die Polizei davon spricht, dass der 21-Jährige ertrunken sei, gibt es massive Hinweise auf Folterung und Mord.

Sein Vater Davor Dragičević macht zusammen mit oppositionellen Abgeordneten Polizei und Regierung für den Tod verantwortlich. Die Lage eskalierte, als am 25. Dezember in Banja Luka Zehntausende Demonstranten nicht nur die lückenlose Aufklärung des Falles, sondern auch den Rücktritt von Innenminister Dragan Lukac forderten.