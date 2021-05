Zweigleisig fährt man schneller nach Bratislava

Im Endausbau werde „mit 100 Prozent grünem Bahnstrom“ durch das Marchfeld gefahren, wie Bauer betont. Nach den Arbeiten an der zweigleisigen Verbindung in Wien und einem angrenzenden Teil in Niederösterreich startet nun das dritte Modul: Ab Dezember 2025 sollen die ersten Züge auf der durchgehend zweigleisigen Strecke auf österreichischem Staatsgebiet fahren. Bei den Über- und Unterführungen entlang der Strecke ist bereits mehr als die Hälfte fertig und für den Verkehr freigegeben: In Raasdorf, Unter- und Obersiebenbrunn sowie in Marchegg. Außerdem die Unterführung des Marchfeldkanalradwegs. Für die Unterführung der L4 in Lassee und die Überführung der L6 starten die Arbeiten noch heuer.

Ausbau der Nordwestbahn

Ebenfalls zweigleisig ausgebaut werden soll bis zum Jahr 2032 die Nordwestbahn-Strecke zwischen Stockerau (Bezirk Korneuburg) und Retz (Bezirk Hollabrunn) – zumindest zum Teil. Noch heuer im Herbst werden dazu die notwendigen Machbarkeitsuntersuchungen und Kostenabschätzungen beginnen, die bis Anfang 2024 abgeschlossen sein sollen. Diesen Zeitplan gab Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan von der SPÖ bekannt. Um längere Züge für mehr Passagiere und einen dichteren Taktverkehr auf der Nordwestbahn zu ermöglichen, werden zwischen 2023 und 2025 in mehreren Bahnhöfen und Haltestellen die Bahnsteige verlängert. Das betrifft Wien-Brünner Straße, Stockerau, Sierndorf, Göllersdorf, Hollabrunn, Hetzmannsdorf-Wullersdorf, Guntersdorf, Zellerndorf, Retz und Unterretzbach.