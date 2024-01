Zwei Tote durch Kugelbombe: Bedingte Haft für Jugendliche

Das spätere Opfer hatte sich über die in einem Plastikrohr platzierte Kugelbombe gebeugt und die Zündschnur in Brand gesetzt - in der Meinung es bleibe ihm noch genug Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Doch der Sprengkörper detonierte sofort und enthauptete den 18-Jährigen. Von ihm prallte die Bombe dann gegen einen zweiten 18-Jährigen, der kurze Zeit später an schweren Kopfwunden verstarb.

Der Anwalt der Beschuldigten zitierte eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in einem ähnlichen Fall: "Wer sich freiwillig und eigenverantwortlich einer Gefahr aussetzt, hat auch die Konsequenzen zu tragen." Seinen Mandaten könnte daher keinerlei Schuld am Tod der beiden 18-Jährigen zugewiesen werden, war er überzeugt.