Nach Böllerunfällen in Niederösterreich ermittelt die Polizei

In der Silvesternacht hat es in Niederösterreich mehrere schwere Unfälle mit Böllern und Feuerwerks-Körpern gegeben. Die Polizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen. In Ternitz starb bei der Explosion einer Kugelbombe ein 18-Jähriger, ein Gleichaltriger wurde schwer verletzt. Er schwebte am Montag weiter in Lebensgefahr. Die Polizei will dazu noch mehrere Befragungen durchführen.

Auch in Lichtenau im Waldviertel wurde ein 16-Jähriger durch einen Böller lebensgefährlich verletzt. Der Jugendliche hatte den Böller illegal in Tschechien gekauft.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

