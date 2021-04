Alma Mahler, Muse, Künstlerin und Femme fatale der frühen Moderne. Zeit ihres Lebens erlagen ihr bedeutende Künstler, darunter Gustav Mahler, Oskar Kokoschka oder Gustav Klimt. Sie alle gingen in der Villa Mahler in Reichenau am Fuße der Rax (NÖ) in den 1920er- und 1930er-Jahren ein und aus.

Aktie des Immobilienmarktes

Das geschichtsträchtige Anwesen auf dem Kreuzberg hat seinen Reiz von damals nicht verloren. Derzeit ist die Villa Mahler, eingebettet in ein 1,3 Hektar großes Naturgebiet, eine der am besten gehandelten Aktien auf dem niederösterreichischen Immobilienmarkt. Die Kombination aus der bewegten Geschichte und der Lage im einstigen Sommerfrischeort der Aristokraten und des Kunstadels macht den Reiz des Landsitzes aus.