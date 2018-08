Wenn Paulus Manker wütet, winselt – und seine Liebe erklärt

Der Mann hat Nerven. Bloß drei Stunden, nachdem Paulus Manker in der Serbenhalle von Wr. Neustadt, seinem imponierend-düsteren Refugium, geheiratet hatte, trat er den Dienst als Lokführer an, um das Publikum vom Parkplatz zur 500. „Alma“-Vorstellung zu transportieren.

Das Simultandrama „ Alma – A Show Biz ans Ende“ von Joshua Sobol war 1996 im Rahmen der Wiener Festwochen uraufgeführt worden. Manker ging mit dem Stück, das Anleihen bei Lessings Ring-Parabel nimmt, auf Welttournee (Venedig, L.A., Jerusalem, Prag etc.), er verfeinerte es kontinuierlich – und er bewies beim Besetzen ein gutes Händchen: Die Almas wurden u.a. von Anna Franziska Srna, Martina Ebm und Johanna Wokalek verkörpert. Im Programmbuch, einer illustrierten Chronologie, sind zu jeder Rolle alle Schauspieler der vergangenen 23 Jahre aufgelistet. Bloß bei einem der vielen Männer, denen Alma Schindler-Mahler-Werfel-Gropius den Verstand raubte, ist nur ein Name angeführt. Und auch an seinem Hochzeitstag spielte Manker den Kokoschka.