84-jährige Bewohnerin nach Wohnungsbrand in Pottendorf gestorben

Dramatische Szenen am Dienstagabend in einem Mehrparteienhaus in Pottendorf (Bezirk Baden). Eine Wohnung im Erdgeschoss stand in Flammen, wie Einsatzleiter Reinhard Buresch von der Feuerwehr Pottendorf berichtet. „Weiters wurde gemeldet, dass sich zumindest noch zwei Personen in der Wohnung befinden sollen“, so der Einsatzleiter.

Sofort rückten die Feuerwehren mit schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung und zur Menschenrettung in die Wohnung vor. Dort stießen sie gleich im Eingangsbereich auf eine 84-jährige Bewohnerin, die regungslos am Boden lag und ins Freie gebracht wurde. Eine Feuerwehrfrau mit medizinischer Ausbildung begann sofort mit der Reanimation der Seniorin und wurde dabei von den wenig später eintreffenden Sanitätern des Samariterbundes Ebreichsdorf unterstützt.