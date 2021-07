Zwei Autos auf Niederösterreichs Autobahnen ausgebrannt

Zwei Pkw sind am Dienstag auf Autobahnen in Niederösterreich in Vollbrand gestanden. Auf der Südautobahn (A2) Richtung Graz bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) brach laut Aussendung der örtlichen Feuerwehr Feuer im Motorraum eines Cabrios aus, das sich in Folge auch auf eine Böschung ausbreitete. Auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Alland (Bezirk Baden) wurde ein Wagen durch Flammen zerstört, berichtete das Bezirkskommando auf seiner Webseite.

Als der Cabrio-Fahrer auf der Südautobahn am späten Nachmittag die Flammen bemerkte, stellte er den Wagen auf dem Pannenstreifen ab. "Nur Augenblicke, nachdem der Lenker das Fahrzeug rechtzeitig verlassen konnte und den Notruf absetzte, stand der BMW im Vollbrand", berichtete die Feuerwehr Wiener Neudorf, die mit vier Fahrzeugen und 20 Mitgliedern ausrückte. Durch den umfassenden Löschangriff konnte rasch "Brand Aus" gemeldet werden, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Zweiter Einsatz

Auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Alland (Bezirk Baden) ist am Dienstagvormittag ebenfalls im Motorraum eines Autos ein Brand ausgebrochen. Der Lenker versuchte laut Bezirkskommando vergeblich, die Flammen selbst mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Er konnte aber noch den Anhänger abkuppeln und aus dem Gefahrenbereich schieben. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Der Wagen brannte zur Gänze aus. Für die Reinigung der Fahrbahn musste eine Spezialkehrmaschine angefordert werden.