Zu viel Leerstand: Grüne wollen Abgabe für ungenutzte Flächen

Eigentümer in die Pflicht nehmen

Die Idee der Fraktion: Ist ein Betrieb sieben Jahre lang ungenutzt, sollen die Eigentümer in die Pflicht genommen werden. Krismer drängt auf eine Leerstandsabgabe.

Die Grünen Niederösterreich und der Grüne Klub im NÖ Landtag setzen bei der neu gestarteten Kampagne auf die „Kraft aus der Basis“. „Wir plakatieren Großflächenplakate. Unsere Basis wird in ihren Gemeinden und Städten Leerstände aufzeigen, die recycelt gehören. Gemeinsam mit unseren Grünen Gemeindegruppen werden wir drei Monate lang den Fokus auf dieses wichtige Thema legen, das so viele Menschen in Niederösterreich berührt“, sagt Grünen-Landessprecher Hikmet Arslan.