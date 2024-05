Zu spät angehalten: Autofahrerin erkämpft dennoch mildere Strafe

"Bleiben Sie lästig. Vielleicht wird die Situation dann geändert." Es ist ein wahrlich nicht alltäglicher Rat, mit dem Gabriele Czeiner ihren Prozess am Landesverwaltungsgericht verlässt. Gerade wurde ihre Strafe für das Missachten einer Stopptafel, bzw. der zugehörigen Haltelinie, auf "symbolische zehn Euro" reduziert, wie es die Richterin formuliert.

Warum also soll Gabriele Czeiner "lästig bleiben"?

Einspruch gegen Strafverfügung

Die angesprochene Stopptafel steht an einer Kreuzung in Vösendorf im Bezirk Mödling. Weil sich an dieser Kreuzung aber auch eine Plakatwand befindet, die die freie Sicht deutlich einschränkt, war die Wienerin im Juni 2022 am Stoppschild vorbei- und über die dortige Haltelinie gerollt. So lange, bis sie in beide Richtungen in die Kreuzung einsehen konnte. Dafür flatterte kurz darauf eine Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft Mödling ins Haus.