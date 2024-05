Nach ÖVP-Wahlsieg in Vösendorf: Zurück zur Normalität?

Koza hatte eine Anwaltsrechnung eigenhändig verändert und sich die Summe von der Gemeinde auszahlen lassen. SPÖ und Neos forderten seinen Rücktritt. Doch stattdessen trat der Bürgermeister die Flucht nach vorne an. Alle ÖVP-Gemeinderäte legten ihre Mandate im Ortsparlament zurück, um Neuwahlen notwendig zu machen. Das Ergebnis am Sonntag gab Koza offensichtlich recht.

Dass auch in der niederösterreichischen ÖVP nicht jeder über das Vorgehen des Vösendorfer Bürgermeisters erfreut war, zeigten schon einige Reaktionen der vergangenen Monate, die eher kühl ausfielen. Am Sonntag gratulierte VPNÖ-Geschäftsführer Matthias Zauner dann „allen gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zur heutigen Wahl", betonte aber auch: "Jetzt geht es darum, dass der Gemeinderat rasch seine Arbeit aufnimmt. Die anstehenden Herausforderungen sind groß, gehört doch die Aufarbeitung des Prüfberichts der Gemeindeaufsicht unverzüglich in Angriff genommen. Dafür wird es notwendig sein, aufgerissene Gräben zu schließen, zerrüttetes Vertrauen wieder aufzubauen und Verantwortung für Vösendorf zu übernehmen."

Wie erklären sich die Sozialdemokraten also das Wahlergebnis? "Wir sind natürlich überrascht", gibt Parteichef Alfred Strohmayer zu: „Was im Vorfeld passiert ist, ist bei den Vösendorfern anscheinend nicht so angekommen und man hat Koza die Opferrolle abgenommen. Politik ist nicht logisch." Man wolle nun in der Opposition "die Rolle als Kontrollpartei einnehmen". Denn Strohmayer stellt klar: "Wir vertrauen Koza nicht mehr. Es gibt kein Miteinander, sondern eine Spaltung in Vösendorf. Letztes Monat haben wir 1,4 Millionen Euro Minus am Konto gehabt, da läuten bei mir alle Alarmglocken."

"Ausgestreckte Hand"

Unwahrscheinlich also, dass es dem gestärkten Bürgermeister gelingen wird, das Verhältnis zur SPÖ wieder zu normalisieren. Versuchen wolle er es aber trotzdem, sagt er im KURIER-Gespräch. „Es hat sich gezeigt, dass Schlammschlachten, Angriffe, Untergriffigkeiten und Anzeigen keinen Platz haben“, jubelte Koza in einer ersten Stellungnahme. Seine Erklärung für das Ergebnis am Sonntag: "Die Leute wissen sehr wohl, was ich alles für sie in den letzten Jahren geleistet habe". Und er versichert: "Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mit allen Fraktionen zusammensetzen. Wer meine ausgestreckte Hand annehmen will, der ist eingeladen mitzuarbeiten. Auch die SPÖ."