Zu Besuch bei den Kobolden: Lehrlinge walzen durch Europa

Neben dem Arbeiten profitieren die Jugendlichen vor allem von der Fremdsprache, in diesem Fall Englisch, die sie täglich anwenden. Nicht nur im Job, sondern auch bei ihren Gastfamilien. Bevor das Praktikum bei dem ausgewählten Betrieb losgeht, besuchen sie eine Woche lang eine Sprachschule.

Im Herbst startet die dritte Runde von Let's Walz: Niederösterreichische Lehrlinge ab 16 Jahren und dem 2. Lehrjahr können am kostenlosen vierwöchigen Praktikum teilnehmen. Bisher waren Aufenthalte in Großbritannien, Irland, Deutschland, Italien und Tschechien möglich. Nun kommen Spanien und Dänemark dazu.

Probleme haben die jungen Österreicher aber ohnehin kaum. „Ich verstehe fast alles und wenn nicht, dann deuten wir mit Händen und Füßen“, erzählt Markowitsch und deutet grinsend auf Kollegen Neill. Dass er hier mehr mit Karosserien als mit Motoren zu tun hat, stört ihn nicht. „Ich sag immer, man hat nie ausgelernt“, erklärt er. Er hätte sich das Praktikum aber etwas länger gewünscht.

"Wollen ihn behalten"

Auch Simon Janisch, der daheim eine Bäckerei-Lehre bei Haubis in Petzenkirchen absolviert, bedauert, dass der Aufenthalt zu Ende ist. Er steht in der winzigen Backstube der Bread and Banjo Bakery und macht Spinatröllchen. „Die Erfahrung, dass ich in einer englischen Bäckerei zurechtkomme, ist gut“, meint er. Es sei auch schön, die Arbeitsabläufe in einem kleinen Betrieb kennenzulernen. „Wir würden ihn gerne behalten“, sagt Kollegin Emma als sie Janisch über die Schulter schaut.