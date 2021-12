Zu Besuch am Set von Elisabeth Scharang: Über die Flucht in den Wald

Terrornacht

Nach dem Anlass für die Veränderung im Leben der Protagonistin des Films, suchte die Drehbuchautorin lange. Im Buch ist es die Finanzkrise. Nachdem sich Scharang selbst in der Terrornacht im Keller eines Lokals in der Wiener Innenstadt verstecken musste, war ihr bald klar, dass das der fehlende Teil für ihre Erzählung war: „Dann war das plötzlich eine persönliche Geschichte, weil ich in dieser Nacht sehr nahe am Geschehen dran war.“

Bald fügte sich das Drehbuch mit der Geschichte dieser Nacht zusammen. „Der Anlass, warum Marian, meine Hauptfigur, ihre gewohnte Umgebung verlassen muss, weil sie sich nicht mehr sicher fühlt, deckt sich mit dem, was viele Menschen, die die Terrornacht erlebt haben, erfahren mussten.“

Am Drehort wird man an manchen Tagen fast verschlungen von dem dichten Nebel. Der mystische Drehort passt aber gerade deshalb perfekt zu der Geschichte. Das spürt auch Brigitte Hobmeier. Sie habe sich wochenlang auf die Arbeiten vorbereitet: „Elisabeth war es sehr wichtig, dass Marian eine Läuferin ist.“ Der Sport habe Hobmeier über viele Wochen ganz intensiv begleitet. An manchen Drehtagen sei sie stundenlang nur gelaufen. „Querfeldein, über Stock und Stein, über das weichste Moos, wo meine Füße bis zu den Knöcheln einsanken und rauf und runter.“