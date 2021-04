In der Nacht auf Samstag gab es einen Feuerwehr-Großalarm.Gegen 3.30 Uhr gingen Dutzende Meldungen beim Notruf im Bezirk Neunkirchen sowie in der steirischen Alarmzentrale ein.

Gemeldet wurde einen Brand im Ortsteil Stübegg (Gemeinde Zöbern), ganz in der Nähe zur steirischen Landesgrenze. Der hell erleuchtete Himmel war bereits kilometerweit zu sehen.

Am Einsatzort offenbarte sich den Feuerwehrleuten das wahre Ausmaß des Brandes: Ein großes landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude stand in Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel und drohten auf das eng angebaute Wohnhaus überzugreifen.