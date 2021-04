Bluttat mit Maurerfäustel: Psyche des Verdächtigen wird untersucht

Am Tatort in der Wohnung in Neulengbach zeigte sich der Spurensicherung ein dramatisches Bild. Das Opfer wurde, allem Anschein nach bereits am Mittwoch mit einem Maurerfäustel und einem Messer malträtiert und getötet. Anschließend hat sich der Mann laut Polizei selbst schwere Verletzungen am Kopf, am Hals, an den Unterarmen und den Beinen zugefügt.

Von Justizbeamten bewacht

Er wurde im Krankenhaus St. Pölten operiert und am Freitag in die psychiatrische Abteilung des Universitätsklinikums Krems gebracht. Dort wird er von Justizbeamten bewacht.