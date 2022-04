Zigarettenreste waren für Brand in Guntramsdorf verantwortlich

Achtlos entsorgte Zigarettenreste haben den Brand mit einem Schwerverletzten am Sonntag in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) verursacht. Die Ermittlungen wurden von Landes- und Bundeskriminalamt durchgeführt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Der Brand war im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den bewusstlosen Mann aus dem Flur in Sicherheit. Der 32-Jährige wurde reanimiert und ins AKH Wien geflogen. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.