Zigarette war Schuld: Todesopfer bei Wohnungsbrand in NÖ

Ein Todesopfer hat am Nikolaustag ein Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Laa an der Thaya gefordert. Um 4.58 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Laa/Thaya und die Freiwillige Feuerwehr Hanfthal zu dem Feuer im Stadtgebiet von Laa alarmiert. Auch das Rote Kreuz sowie Beamte der örtlichen Polizei rückten aus.

➤ Mehr lesen: Bauernhof im Bezirk Scheibbs steht in Flammen

Rettungskette in Gang gesetzt

Ein Augenzeuge hatte in den frühen Morgenstunden den Brand in einer Wohnung im Ortsgebiet wahrgenommen und Alarm geschlagen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte bei den Löscharbeiten den 71-jährigen Bewohner nur noch tot auffinden. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät.

➤ Mehr NÖ-Nachrichten: Sportler in NÖ verärgert: "Einstiges Skitouren-Eldorado verlottert"