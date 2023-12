Ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen hält am Dienstag seit den Morgenstunden im Bezirk Scheibbs die Einsatzkräfte in Atem. Neun Feuerwehren aus dem Bezirk Scheibbs und Melk wurden zu dem Brand eines Bauernhofes in Öd am Seichten Graben in der Gemeinde Wieselburg-Land alarmiert.

